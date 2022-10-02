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вчера в 18:29
Погранслужба Польши сообщила о значительном росте числа нелегалов на границе с Беларусью
Виктория Шанина
Сегодня в 14:11

Пограничная служба Польши сообщила о значительном приросте попыток нелегального перехода белорусско-польской границы. Об этом пишет «Интерфакс».

1 октября на территорию Польши из Беларуси попытались нелегально попасть 120 человек. Для сравнения, в сентябре польские пограничники ежедневно фиксировали от 20 до 65 таких случаев, редко этот показатель доходил до 80.

Накануне Польша завершила строительство заграждения на границе Беларусью, об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора местных спецслужб Станислав Жарын.

Заграждение начали возводить в августе 2022 года. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 километров и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.

Летом 2021 года польские власти строили на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра и длиной 120 километров. Тогда причиной стал поток нелегальных мигрантов, который заметно увеличился после заявления Александра Лукашенко, что из‑за давления Запада Беларуси стоит задуматься, продолжать ли стране быть барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу.

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