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Prada высадит три миллиона деревьев к 2030 году
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:46

Итальянский дом моды Prada высадит три миллиона деревьев с 2023 до 2030 года. Он присоединился к проекту Forestami, созданному муниципалитетом Милана, пишет WWD.

«Это шаг вперед, отражающий внимание Prada Group к окружающей среде и сообществу, в котором она работает», — заявил главы комитета корпоративной социальной ответственности Лоренцо Бертелли. По его словам, получится аналогия между философией «садовых фабрик» Prada и вкладом Forestami в зеленые зоны Милана.

Архитектор Prada Гвидо Канали представил проект «зеленой» фабрики в области Тоскана. Комплекс зданий площадью 484 тыс. квадратных фунтов будет окружать зелень, в том числе тополя по периферии, а вокруг него созадут беговую дорожку.

По проекту фабрика сможет компенсировать выбросы углерода. 26 сентября стартовала миланская Зеленая неделя, на которой проект и был презентован.

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