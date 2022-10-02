Prada высадит три миллиона деревьев к 2030 году

Итальянский дом моды Prada высадит три миллиона деревьев с 2023 до 2030 года. Он присоединился к проекту Forestami, созданному муниципалитетом Милана, пишет WWD.
«Это шаг вперед, отражающий внимание Prada Group к окружающей среде и сообществу, в котором она работает», — заявил главы комитета корпоративной социальной ответственности Лоренцо Бертелли. По его словам, получится аналогия между философией «садовых фабрик» Prada и вкладом Forestami в зеленые зоны Милана.
Архитектор Prada Гвидо Канали представил проект «зеленой» фабрики в области Тоскана. Комплекс зданий площадью 484 тыс. квадратных фунтов будет окружать зелень, в том числе тополя по периферии, а вокруг него созадут беговую дорожку.
По проекту фабрика сможет компенсировать выбросы углерода. 26 сентября стартовала миланская Зеленая неделя, на которой проект и был презентован.