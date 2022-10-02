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«Умоляю остановить эту спираль насилия и смертей»: пара римский обратился к Путину и Зеленскому
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:16

Папа римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить боевые действия и найти способ для переговоров. Его полное обращение можно найти на сайте Vatican News.

«Мое обращение адресовано в первую очередь президенту Российской Федерации, умоляю его остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа. С другой стороны, глубоко опечаленный огромными страданиями украинского народа в результате пережитой им агрессии, обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым для серьезных предложений о мире», — обратился понтифик.

Папа римский также призвал «протагонистов международной жизни и политических лидеров стран сделать все возможное» для прекращения военных действий и поддерживать стремление к переговорам. «Давайте использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, до сих пор не использовались, чтобы положить конец этой ужасной трагедии», — сказал он.

«Я глубоко сожалею о серьезной ситуации, возникшей в последние дни, с дальнейшими действиями, противоречащими принципам международного права. Это увеличивает риск ядерной эскалации, порождая опасения неконтролируемых и катастрофических последствий во всем мире», — добавил понтифик в конце.

Папа римский Франциск неоднократно пытался оказать действие урегулированию военного конфликта на территории Украины. В марте он навестил украинских детей в римском госпитале, а в мае заявлял о готовности приехать в Москву для встречи с Путиным.

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