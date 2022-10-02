Вступление Украины в НАТО официально поддержали Польша, Чехия, Румыния и еще 6 европейских стран

Девять европейских стран официально поддержали вступление Украины в НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении президентов стран-членов ассоциации, опубликованном на сайте главы Польши.
Соответствующий документ подписали президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии.
«Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем попыток России аннексировать какие‑либо украинские территории. Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году относительно будущего членства Украины», — заявляют президенты.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Спустя несколько часов президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО.