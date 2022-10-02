Число уголовных дел за уклонение от армии с весны вышло на максимум за 10 лет

Число уголовных дел за уклонение от армии после весенней призывной кампании в России приблизилось к максимуму за 10 лет, заметил РБК. Однако после объявления частичной мобилизации такие дела резко перестали поступать в суды.
Весенний призыв начался 1 апреля и закончился 15 июля. С 1 мая по 20 сентября этого года в российские суды поступили 410 уголовных дел по статье об уклонении от службы в ВС при призывном плане в 134 500 человек. Эта цифра самая высокая с 2013 года, после которого она была около 300.
При этом после 20 сентября уголовные дела в суды резко перестали поступать. С того дня было зарегистрировано лишь три дела, хотя в предыдущие годы их было не менее 28.
К таким выводам РБК пришел после изучения баз данных государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» и Мосгорсуда. В выборку вошли только дела первой инстанции, без учета апелляций и кассаций.