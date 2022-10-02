«Блондинка» понравилась не всем. Автор романа, который лег в основу, назвала ее фильмом не для всех

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Рустам Абдуллин
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Писательница Джойс Кэрол Оутс, которая написала роман «Блондинка», высказала свое мнение по поводу неоднозначного портрета Мэрилин Монро в фильме Netflix. Она ответила на вопросы в своем твиттере и в том числе на критику экранизации книги.

Названная вымышленным пересказом жизни и безвременной смерти Мэрилин Монро, «Блондинка» в достаточно вольной форме воссоздает несколько трагедий из жизни звезды, в том числе жестокое обращение, которому она подверглась со стороны своей матери, и сексуальные домогательства, пережитые ей в Голливуде. Помимо возмущения фанатов в социальных сетях, фильм также подвергся резкой критике со стороны нескольких кинокритиков.

«Я думаю, что фильм является блестящим произведением кинематографического искусства, которое понравится, очевидно, не всем. Удивительно, что в эпоху после движения #MeToo резкое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде было воспринято как „эксплуатация“. Конечно, [режиссер] Эндрю Доминик хотел искренне рассказать историю Нормы Джин (настоящее имя Монро. — Прим. ред.)», — написала Оутс и добавила, что фильм «не для слабонервных».

Она поделилась впечатлениями о последних двадцати минутах «Блондинки», которые произвели на нее сильный эффект, и похвалила операторскую работу, а также актерскую игру Аны де Армас.

Оутс также написала, что описание сексуальной эксплуатации Монро в книге и фильме — это способ разоблачить тех, кто причинил ей вред, поскольку сама актриса не могла высказаться при жизни: «Никто бы не поверил звездочке и не обратил бы на нее внимания, ее бы исключили из студии и занесли в черный список». По мнению писательницы, «Блондинка» «разоблачает изнасилования пятьдесят или шестьдесят лет спустя».

«Блондинка» получила 43% положительных рецензий критиков в агрегаторе Rotten Tomatoes и всего 33% положительных отзывов зрителей. Кинокритик Манола Даргис из The New York Times написала: «Учитывая все унижения и ужасы, которые Мэрилин Монро пережила за свои 36 лет, это облегчение, что ей не пришлось страдать от вульгарности „Блондинки“, последнего некрофильского развлечения ради ее эксплуатации».

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Ана де АрмасМэрилин МонроЭндрю Доминик
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