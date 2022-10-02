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В России отменили десятки концертов и фестивалей после начала частичной мобилизации
Рустам Абдуллин
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В России отменили или перенесли за прошлую неделю около сотни массовых мероприятий — концертов, фестивалей и вечеринок. Об этом сообщает РБК со ссылкой статистику билетного агрегатора Ticketscloud.

На следующий день после объявления мобилизации организаторы перенесли или отменили на 270% больше мероприятий, чем средняя норма. По итогам первой недели октября будет еще чуть более 200 отмен и переносов, отметили в Ticketscloud.

На следующий день после начала российской спецоперации на территории Украины отклонение от нормы составило куда больше — 436%.

Мероприятия не только отменяют, но и желающих вернуть билеты стало больше: после начала мобилизации заявок на возврат стало больше на 123%. В первую неделю после 24 февраля агрегатор зафиксировал увеличение числа возвратов билетов на 122%, во вторую неделю — на 129%.

«Мы также видим падение продаж от 50% и выше в зависимости от региона и города. Возможно, ситуация стабилизируется», — сказал общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских. Она подчеркнула, что в ряде случаев речь идет о переносе на «более стабильное время».

«Представьте: объявлена мобилизация. А на концерты ходит женская аудитория — мамы, дочери, жены. Откуда у них будет настроение развлекаться? В эмоциональный период делать кассовые события, продавать билеты и радоваться невозможно», — прокомментировал ситуацию продюсер Иосиф Пригожин. Организаторы мероприятий рассказали о случаях получения повесток самими исполнителями.

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