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«Утечки информации»: в сеть слили часть базы с данными клиентов DNS

В открытом доступе оказалась часть базы данных клиентов интернет-магазина DNS. Об этом сообщается в телеграм-канале «Утечки информации».

Автор канала уточнил, что информацию выложил тот же источник, что ранее слил базы клиентов интернет-магазина «Онлайн трейд.ру», образовательного портала «GeekBrains» и СДЭК.

В утекшей базе можно найти 16,5 млн записей о покупателях DNS с именами и фамилиями (не для всех записей), адресами электронных почт (7,7 млн уникальных), телефонов (11,4 млн уникальных номеров) и имен пользователей. Часть от базы получили не ранее 19 сентября 2022 года.

29 июля данные пользователей «Почты России» оказались в сети. Утечка произошла в результате хакерской атаки: злоумышленниками была взломана одна из учетных записей подрядчика госкомпании.