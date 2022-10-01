18 человек получили ранения из‑за взрыва на научном эксперименте в Испании

На улицах в испанской провинции Жирона местный университет проводил научный эксперимент, в ходе которого произошел взрыв. 18 человек получили ранения, сообщает газета El Pais со ссылкой на экстренные службы.

Экспериментом руководил физик Дани Хименес. Он популяризирует науку среди молодежи. В этот раз на его научное шоу на территории Дома культуры пришли около 300 человек.

Ученые хотели показать результат смешивания жидкого азота и горячей воды в бочке. Один участник эксперимента заливал жидкости, а второй держал металлические барабаны. После этого случился взрыв. Хименес остановил показ и попросил вызвать скорую.

18 человек получили ранения, из них 10 — дети. Один ученый получил тяжелое ранение.