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08:35
18 человек получили ранения из‑за взрыва на научном эксперименте в Испании
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:40

На улицах в испанской провинции Жирона местный университет проводил научный эксперимент, в ходе которого произошел взрыв. 18 человек получили ранения, сообщает газета El Pais со ссылкой на экстренные службы.

Экспериментом руководил физик Дани Хименес. Он популяризирует науку среди молодежи. В этот раз на его научное шоу на территории Дома культуры пришли около 300 человек.

Ученые хотели показать результат смешивания жидкого азота и горячей воды в бочке. Один участник эксперимента заливал жидкости, а второй держал металлические барабаны. После этого случился взрыв. Хименес остановил показ и попросил вызвать скорую.

18 человек получили ранения, из них 10 — дети. Один ученый получил тяжелое ранение.

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