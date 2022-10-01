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вчера в 21:09
Sony получила права на экранизацию «Тарзана» Эдгара Райса Берроуза
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:08

Sony Pictures выкупила права на экранизацию «Тарзана» Эдгара Райса Берроуза. Компания планирует «полностью переосмыслить персонажа», сообщает The Hollywood Reporter.

Пока киноадаптация находится на ранней стадии производства. Ни сценарист, ни режиссер, ни продюсер еще не были назначены. Sony хочет адаптировать персонажа под реалии XXI века. Как именно компания планирует это сделать, пока неясно.

Тарзан — осиротевший мальчик, воспитанный в джунглях обезьянами. Он влюбляется в девушку по имени Джейн и покидает джунгли ради нее. Тарзан женится на ней, переезжает в Англию, где ему становится понятно, насколько варварской на самом деле является цивилизация.

Последний фильм по франшизе «Тарзан. Легенда» с Александром Скарсгардом и Марго Робби в главных ролях вышел в 2016 году. В прокате кинолента собрала около 240 млн долларов при бюджете в 180 млн.

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