Режиссер Джеймс Ганн и актриса Дженнифер Холланд поженились спустя более семи лет отношений. Об этом они рассказали в своих соцсетях.

«В эти выходные мне посчастливилось жениться на своей лучшей подруге и любви всей моей жизни», — написал Ганн.

Свадьба проходила в горах на ранчо Данбар в штате Колорадо в окружении самых близких. В качестве священника выступил Шон Ганн, который всю церемонию старательно боролся с высотной болезнью.

«Джеймс! Спасибо, что делишься со мной своей любовью, жизнью и семьей. Спасибо, что выбрал меня, что возвысил меня и что всегда заставлял меня смеяться от души. Желаю, чтобы еще много лет мы следовали за первыми необыкновенными 7 годами», — подчеркнула в своих соцсетях Холланд.

Свадебный торт был украшен двумя эксклюзивными фигурками Funko в виде Ганна и Холланд. В своих соцсетях режиссер пошутил, что игрушки получились настолько идеальными, что Дженн не показывала свою до свадьбы.

© JamesGunn/Twitter

На свадьбе также бы замечен актерский состав из «Стражей галактики» и «Отряда самоубийц».

Ганн и Холланд обручились в начале 2022 года. В фильмах режиссера актриса снималась дважды — сначала в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в роли Эмилии Харкорт, а затем в сериале «Миротворец».