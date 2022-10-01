В Приморье судно со 174 пассажирами на борту село на мель. Всех эвакуировали на берег

В Приморском крае в проливе Старка судно «Москва» со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту село на мель. Об этом сообщает «Интерфакс».
В МЧС заявили, что судно перевозило людей на остров Попова. Инцидент произошел в условиях сильного тумана.
«В настоящее время все пассажиры эвакуированы на берег. На место происшествия направилась следственная группа в составе следователей и криминалистов», — сказано в заявлении восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.
Людей эвакуировали небольшими группами на двух катерах на острова Попова и Русский. Сейчас по факту происшествия производится доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Пассажирское судно «Москва» выполняло рейс по маршруту Владивосток — остров Попова.
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