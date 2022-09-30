Рэпер Walkie покончил с собой в возрасте 27 лет. Он боялся быть мобилизованным

Российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, покончил с собой в возрасте 27 лет. Его тело нашли около многоэтажного дома в Краснодаре, откуда артист был родом. Об этом сообщил 93.ru.

Перед смертью музыкант записал прощальное видео, в котором он признался, что не хочет быть мобилизованным. Несмотря на наличие у Walkie отсрочки в связи с психическим состоянием, он опасался призыва.

«На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям», — заявил Петунин.

Он подчеркнул, что «за свои принципы иногда нужно умереть». Свое самоубийство артист назвал «последним протестом». Петунин принес извинения своим близким. «Мне было очень больно находиться в этом мире все эти семь месяцев», — добавил он.

Накануне ночью рэпер выпустил новый альбом под названием «Walk Out Boy 3». Он попросил поклонников послушать треки из него, а также его старые композиции. «Послушайте какие‑нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком», — сказал он.

В данный момент последнее видео Walkie уже удалено из его телеграм-канала, где оно было опубликовано изначально. В канале есть подтверждение смерти музыканта, написанное якобы его девушкой. Она рассказала, что Петунин погиб возле многоэтажке, где жил вместе с ней прошедшим летом.