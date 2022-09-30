США: сейчас не время обсуждать возможность вступления Украины в НАТО

В Белом доме заявили, что сейчас не время обсуждать в Брюсселе возможность вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Он подчеркнул, что США, как и прежде, поддерживает политику «открытых дверей» в НАТО, но сейчас, по его мнению, лучший способ поддержать Украину заключается в поддержке на земле. «Процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время», — добавил Салливан.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Украина не может вступить в альянс прямо сейчас. «Решение о членстве принимается всеми 30 союзниками единогласно», — пояснил он.

Сегодня, 30 сентября, после того, как в Кремле прошла церемония подписания договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, Валадимир Зеленский заявил о подготовке ускоренной заявки на вступление в НАТО.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. <…> Де-факто cегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. <…> В ускоренном порядке», — сказал президент Украины.