В Нью-Йорке здание консульства России облили красной краской

В Нью-Йорке неизвестный человек облил здание Генконсульства России красной краской с помощью специальной мобильной помпы. Об этом рассказала «Комсомольская правда».

Нападение произошло ночью. По информации издания, злоумышленник подошел к зданию на восточной стороне 91-й улицы и начал брызгать на стены и окна краской. На преступнике был капюшон и маска, скрывающая лицо.

«В результате практически весь фасад первого этажа особняка оказался обезображен. Вся „операция“ заняла меньше минуты», — рассказала газета.

Дежурный комендант консульства вызвал полицию. Она прибыла на место происшествие спустя несколько часов. Вандала пока не задержали.

В дипмиссии сообщили, что злоумышленников было двое. Один из них непосредственно портил фасад здания, а другой снимал происходящее на видео.

«Все здание практически испачкано этой краской. Входную дверь невозможно отмыть, поскольку там въедливая в камень краска. Урон очень значительный самому зданию. Сколько времени займет устранение и сколько это будет стоить, мы сейчас сказать даже не можем, поскольку урон достаточно серьезный», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, здание консульства является историческим памятником. Оно было построено в начале XX века. «Принимающая сторона фактически устранилась от обеспечения безопасности загранучреждения», — посетовали в дипмиссии.