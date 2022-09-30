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Швейцария разработает план реагирования в случае ядерного инцидента
Юлия Онодэра
Сегодня в 15:15

Федеральный совет Швейцарии поручил Минобороны страны разработать план быстрого реагирования в случае ядерного инцидента на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на швейцарское правительство.

Для работы над планом будет создан аналитический и координационный орган — Генеральный штаб стратегических действий Конфедерации. Этой «кризисной организации», как отметили в Берне, предстоит непрерывно анализировать ситуацию на фронте.

Целью штаба станет «координация и планирование действий в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе в тесном сотрудничестве с компетентными органами», в том числе Федеральными управлениями здравоохранения и энергетики, а также всеми министерствами страны.

В правительстве Швейцарии подчеркнули, что Минобороны «считает маловероятным, что Россия прибегнет к ядерному оружию в рамках войны на Украине или же что намеренно будет вызван ядерный инцидент».

Тем не менее в Берне считают необходимым «гарантировать быструю и эффективную реакцию», поскольку ядерное чрезвычайное происшествие на Украине «привело бы к сложному кризису большого масштаба».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно. «Мы не хотим развивать эту тему», — сказал он.

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