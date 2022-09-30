МВД Грузии: поток россиян на «Верхнем Ларсе» сократился

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Поток людей на пропускном пункте «Верхний Ларс» — «Казбеги» на границе Грузии значительно снизился, сообщило Министерство внутренних дел Грузии. Его заявление цитирует РБК.

С 10:00 29 сентября до 10:00 30 сентября границу пересекли 6109 российских граждан. За предыдущие сутки эта цифра составила 9642. Итого численность въезжающих снизилась на 36,6%.

Для сравнения: с 17 по 22 сентября в Грузию ежедневно въезжали порядка 6,6 тыс. российских граждан — показатель последних суток больше указанной цифры на 7,4%.

Как передает грузинское МВД, число машин на границе «вернулось в обычное состояние», пропуск теперь ведется в нормальном режиме.

25 сентября в связи с многокилометровыми пробками перед пропускным пунктом «Верхний Ларс» было принято решение разрешить гражданам пеший проход границы.

Спустя сутки на въездах в Северную Осетию организовали мобильные опергруппы из представителей военкоматов и исполнительной власти. Они раздают повестки по спискам Минобороны России не только жителям Северной Осетии, но и гражданам из других российских регионов.

За 26–28 сентября в Грузию уехали более 20 тыс. человек. Северная Осетия ввела режим повышенной готовности в трех районах и ограничила въезд автомобилей. Время ожидания прохождения КПП составляло несколько суток.