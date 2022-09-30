В Москве задержали научную журналистку Асю Казанцеву

В московском метро, на станции «Пионерская» задержали научную журналистку, популяризатора науки Асю Казанцеву. Об этом она написала в фейсбуке*.

«Сначала сказали, что как призывника (!), но потом уточнили, что из‑за референдумов», — заявила журналистка, отметив, что вычислили ее по камерам.

Девушка отметила, что ее везут в ОВД «Дорогомилово», «видимо, на воспитательную беседу». Казанцева находится на последних сроках беременности.

12 июня журналистку уже задерживали в московском метро. Полицейские попросили ее указать в пояснительной записке, что с ней «проведена профилактическая беседа о том, что людям, имеющим административные задержания в прошлом, не следует заходить в метро в День России». Девушка также отметила, что беременна, а задержание вызвало у нее стресс.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.