Работодателей обязали возвращать повестки при невозможности вручить их сотрудникам

Если работодатель получил направленную на предприятие повестку для сотрудника, но столкнулся с невозможностью передать документ ему в руки, он должен вернуть его в военкомат, сообщается на запущенном по поручению правительства портале «Объясняем.РФ».

Что именно подразумевается под «невозможностью» вручения, не указано. Так или иначе, отдел кадров должен уведомить работника, на чье имя пришла повестка, что ему необходимо явиться для ее получения под роспись.

Согласно статье 31 Федерального закона № 53, повестка может быть передана несколькими способами: по месту прописки, по месту учебы и по месту работы. Обязанности работодателя указаны в статье 9 Федерального закона № 31. Так, компании обязаны оказывать содействие военным комиссариатам: своевременно передать сотрудникам повестки и обеспечить их явку на сборные пункты.