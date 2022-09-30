Издатели заявили о подорожании печати книг на 20–30%. Ряд игроков назвали изменения аномальными

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Денис Ламехов
Сегодня в 09:16

Крупнейшие игроки российского издательского рынка сообщили о подорожании производства книг на фоне роста стоимости бумаги и типографских услуг. Их заявления цитирует РБК.

Президент издательской группы «Эксмо–АСТ» Олег Новиков заявил, что себестоимость печати увеличилась к сентябрю с начала года более чем на 30%. Согласно приведенным им данным, доля бумажных книг в структуре потребления — порядка 80%.

Типографии, как отмечает Новиков, испытывают сложности с техникой. Большая часть полиграфического оборудования, например листовые печатные машины или линии твердого переплета, не производятся нигде, кроме стран Европы. «В Азии, Индии и Китае производится очень ограниченная номенклатура полиграфического оборудования, и многое не самого высокого качества», — говорит президент «Эксмо–АСТ».

Директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь указал, что рост стоимости достигает 40%, при этом ранее полиграфические услуги дорожали на 5–8% в год.

По оценке директора издательства детской литературы «Росмэн» Бориса Кузнецова, текущие изменения цен — «самые аномальные колебания на рынке за последние 20 лет». Увеличение себестоимости производства превышает 20%, добавил он.

В пресс-службе Минцифры РБК сообщили, что «дефицита полиграфических мощностей в издательском сегменте не наблюдается, рост стоимости полиграфических услуг прекратился, а ситуация стабилизировалась».

В середине апреля министерство прогнозировало, что дефицит мелованной бумаги, используемой для выпуска высококачественных книг, вследствие европейских санкций составит 40% от потребляемого в России объема.

Под ограничения также подпал ряд важных для производства упаковки и книг материалов. Среди них — мелованные и крафт-картоны, бумага для производства этикеток. По некоторым оценкам, доля их импорта из ЕС составляла от 50 до 100%.

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