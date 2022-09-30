Узбекистан пообещал не депортировать россиян, если те не совершили правонарушений

В Министерстве иностранных дел Узбекистана заявили, что не будут принудительно депортировать россиян, бегущих от мобилизации, если те не совершили правонарушений.

Комментируя ситуацию на Украине, в МИДе отметили, что Узбекистан выступает «за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путем в соответствии с нормами международного права».

«Республика Узбекистан неизменно привержена в осуществлении своей внешней политики национальным интересам, основополагающим принципам, в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств», — сказали в министерстве.

Ранее не депортировать бегущих от призыва россиян пообещал Казахстан. Министр внутренних дел страны Марат Ахметжанов сказал, что основанием для выдачи иностранных граждан может стать лишь заведенное на них уголовное дело и объявление их в международный розыск. «Военкоматы если будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», — пояснил он.

Минобороны России, в свою очередь, отметило, что не планировало обращаться к властям Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения россиян.