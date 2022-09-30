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Посольство Италии рекомендовало согражданам как можно скорее покинуть Россию
Семён Гудошников
Сегодня в 05:45

Посольство Италии в Москве настоятельно рекомендовало согражданам как можно скорее купить билеты на выезд из России. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Там объяснили рекомендацию «эволюцией международного контекста» и растущими трудностями с воздушным и автомобильным сообщением с Россией.

«Путешествовать по воздуху из Российской Федерации в Италию и другие страны становится все труднее. В частности, в эти дни наблюдается головокружительный рост и без того высокой стоимости билетов, продаваемых авиакомпаниями, есть сообщения о длинных очередях на некоторых пограничных переходах, соединяющих РФ с некоторыми соседними странами», — заявили в посольстве.

Ранее покинуть Россию рекомендовали своим гражданам Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Румыния и США. В американском посольстве отметили, что из‑за объявленной в РФ мобилизации граждане с двойным гражданством могут быть призваны в армию.

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