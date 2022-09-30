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Apple TV+ опубликовал трейлер фильма «Рэймонд и Рэй» с Юэном МакГрегором и Итаном Хоуком
Юлия Онодэра
Вчера в 23:16

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Рэймонд и Рэй», главные роли в котором сыграли Юэн МакГрегор и Итан Хоук.

Они исполнили роли сводных братьев, которые вынуждены объединиться, чтобы исполнить последнее желание их отца — совместно выкопать его могилу. Накануне похорон они узнают, что у них есть еще один брат.

Фильм выйдет в кинотеатрах 14 октября, в спустя неделю появится на Apple TV+. Он расскажет о том, как братья заново узнают себя и друг друга, обнаруживают гнев, боль и любовь, и вместе справляются с тенью отца.

Сценаристом и режиссером ленты стал Родриго Гарсия («Женские тайны», «Девять жизней», «Пассажиры», «Таинственный Альберт Ноббс»). Продюсерами выступил Альфонсо Куарон («Гравитация», «Рома»), Бонни Кертис («Спасти рядового Райана») и Джули Линн («До костей»).

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Итан ХоукЮэн МакгрегорРодриго ГарсияАльфонсо Куарон
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