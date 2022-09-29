Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской области независимыми территориями. Ранее они входили в состав Украины. Об этом сообщил РИА «Новости».

Оба указа датированы 29 сентября. В них утверждается, что Россия признает «государственный суверенитет и независимость» регионов на основе проведенных в них референдумах.

В документах сообщается, что признание суверенитета областей происходит «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права» при соблюдении «принципа равноправия и самоопределения народов».

Ранее «Ведомости» утверждали, что договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в Кремле 30 сентября. У Владимира Путина на церемонии «будет объемное выступление».

После подписания договора о присоединении новых территорий Путин обратится в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие Основному Закону. Затем в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов. Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ.

Примерно через неделю, 27 сентября, местные ЦИКи опубликовали их результаты, по которым от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших высказались за вхождение в РФ. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается оккупировать Украину.