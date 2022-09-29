Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской области независимыми территориями

Реклама
Новости
Правительство России установило надбавку к зарплате некоторых категорий силовиков
00:01
Nord Stream AG затруднился назвать сроки восстановления «Северного потока»
вчера в 23:16
Из соцсетей Arctic Monkeys
Arctic Monkeys выпустили клип на новую песню «Body Paint»
вчера в 23:15
Минобрнауки: вузы начали получать фишинговые письма якобы от Минобороны
вчера в 22:39
Компания — владелец Sports.ru купила «Пикабу»
вчера в 22:20
Черногория объявила российских дипломатов персонами нон-грата. Посольство России ограничило работу
вчера в 22:16
В Подольске в военкомате заметили овчарку. Собаку прозвали местным Хатико
вчера в 21:22
Смотрим полноценный трейлер «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино
вчера в 20:54
Анонс договоров о присоединении территорий, перезапуск «Эха Москвы» и другие новости дня
вчера в 20:46
Дайджест
Минтруд разработал программу добровольного соцстрахования для самозанятых
вчера в 20:37
В сети появился трейлер фильма «Звезды в полдень» с Маргарет Куолли
вчера в 20:32
Ларс фон Триер поделился еще одним трейлером нового сезона «Королевства» с подзаголовком «Исход»
вчера в 19:53
Владимир Путин поручил выделять 21,3 млрд рублей ежегодно Движению детей и молодежи
вчера в 19:16
СМИ: власти Израиля работают над экстренной программой поддержки новых репатриантов из России
вчера в 19:06
Tommy Kwak/Unsplash
Аналитики Rystad Energy: Европа потратит на геотермальное отопление 7,4 млрд долларов
вчера в 18:17
На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей
вчера в 17:59
Токсичные отношения, из которых нет выхода, в новом клипе группы «Моя Мишель» и Dose
вчера в 17:31
Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы
вчера в 17:31
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
вчера в 17:07
На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил
вчера в 16:59
Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской области независимыми территориями
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:33

Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской области независимыми территориями. Ранее они входили в состав Украины. Об этом сообщил РИА «Новости».

Оба указа датированы 29 сентября. В них утверждается, что Россия признает «государственный суверенитет и независимость» регионов на основе проведенных в них референдумах.

В документах сообщается, что признание суверенитета областей происходит «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права» при соблюдении «принципа равноправия и самоопределения народов».

Ранее «Ведомости» утверждали, что договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в Кремле 30 сентября. У Владимира Путина на церемонии «будет объемное выступление».

После подписания договора о присоединении новых территорий Путин обратится в Конституционный суд, чтобы тот проверил документ на соответствие Основному Закону. Затем в Госдуму на ратификацию внесут как сам договор, так и проект конституционного закона о вхождении в РФ новых субъектов. Парламент рассмотрит документы на следующей неделе.

Во второй половине сентября представители властей ЛНР, ДНР и подконтрольных России частей Херсонской и Запорожской областей почти одновременно объявили о планах незамедлительно провести референдумы о присоединении к РФ.

Примерно через неделю, 27 сентября, местные ЦИКи опубликовали их результаты, по которым от 87,05 (в Херсонской области) до 99,23% (в ДНР) проголосовавших высказались за вхождение в РФ. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собирается оккупировать Украину.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Госдума
люди
Владимир Путин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение