Правительство России установило надбавку к зарплате некоторых категорий силовиков

Сегодня в 21:01

Правительство России постановило выплачивать ежемесячную надбавку некоторым категориям силовиков с 1 октября 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вплоть до 30 сентября 2023 года сотрудники полиции, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения будут получать надбавку в 5%.

Такое же увеличение заработной платы могут ожидать таможенники и работники Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, а также члены Росгвардии.

Помимо них, надбавки внедрят для лиц, имеющих специальные звания полиции, и начальства органов федеральной фельдъегерской связи. Таким образом будет обеспечено «повышение материального обеспечения» правоохранителей.

С 1 октября 2023 года надбавки в зарплате будут увеличены еще существеннее — на 10%. Расходы будут производиться «в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», указано в постановлении.