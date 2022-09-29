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Минобрнауки: вузы начали получать фишинговые письма якобы от Минобороны
Денис Ламехов
Сегодня в 19:39

Министерство высшего образования и науки сообщило, что российские вузы начали получать мошеннические письма с требованием предоставить списки всех студентов мужского пола.

В них могут содержаться вирусы или фишинговые ссылки. Ведомство рекомендовало маркировать такие письма как спам и блокировать отправителя сообщения.

«Даже открытие данного письма может позволить загрузить вам вредоносное ПО на персональный компьютер и/или мобильное устройство», — заявили в Минобрнауки.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что объявленная 21 сентября частичная мобилизация среди прочих групп населения не коснется студентов. В Минобрнауки затем допустили, что студентов частных вузов могут призвать. Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев сообщил, что от мобилизации освободят студентов всех аккредитованных высших учебных заведений.

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