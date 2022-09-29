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Черногория объявила российских дипломатов персонами нон-грата. Посольство России ограничило работу
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:16

Власти Черногории объявили шестерых российских дипломатов персонами нон грата якобы из‑за нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщил ТАСС.

Сотрудников дипмиссии решили выслать из страны. По словам черногорской стороны, они совершили некие действия, противоречащие «уважительным отношениям двух стран». Черногорию покинут почти все дипломаты России.

В связи с этим консульский отдел российского посольства в Черногории приостановил свою работу. Россиянам рекомендовали обращаться в посольства России в соседних странах.

«В связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок», — заявили дипломаты.

Ранее портал Vijesti сообщил о задержании в Подгорице нескольких граждан Черногории по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России. Полиция инициировала обыски в квартирах некоторых людей, «подозреваемых в создании криминальной организации и шпионаже».

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