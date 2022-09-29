Реклама
Новости
В Подольске в военкомате заметили овчарку. Собаку прозвали местным Хатико
21:22
Смотрим полноценный трейлер «Целиком и полностью» Луки Гуаданиньо
20:54
Анонс договоров о присоединении территорий, перезапуск «Эха Москвы» и другие новости дня
20:46
Дайджест
Минтруд разработал программу добровольного соцстрахования для самозанятых
20:37
В сети появился трейлер фильма «Звезды в полдень» с Маргарет Куолли
20:32
Ларс фон Триер поделился еще одним трейлером нового сезона «Королевства» с подзаголовком «Исход»
19:53
Владимир Путин поручил выделять 21,3 млрд рублей ежегодно Движению детей и молодежи
19:16
СМИ: власти Израиля работают над экстренной программой поддержки новых репатриантов из России
19:06
Tommy Kwak/Unsplash
Аналитики Rystad Energy: Европа потратит на геотермальное отопление 7,4 млрд долларов
18:17
На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей
17:59
Токсичные отношения, из которых нет выхода, в новом клипе группы «Моя Мишель» и Dose
17:31
Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы
17:31
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
17:07
На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил
16:59
«Подъем»: через КПП «Верхний Ларс» перестали пропускать пешеходов
16:58
СМИ: Алла Пугачева уехала из России
16:33
РЖД выплатит мобилизованным железнодорожникам по 200 тыс. рублей
16:29
Тыва выполнила план по мобилизации
16:14
Онлайн-кинотеатр Premier/YouTube
«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»
15:29
Премия Archpoint Concept Awards в 2022 году достанется лучшей концепции коворкинга
15:13
Дайджест
Анонс договоров о присоединении территорий, перезапуск «Эха Москвы» и другие новости дня
Денис Ламехов
Сегодня в 17:46

Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в Кремле 30 сентября, в 15.00. На церемонии у Владимира Путина запланировано объемное выступление.

Финляндия закроет границы для российских туристов в ночь на 30 сентября. Пускать в страну будут к близким родственникам, а также по гуманитарным визам, работе и для лечения. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут мобильный военкомат и начнут выдавать повестки подлежащим мобилизации. Ранее такие же пункты открылись на границе с Грузией и с Финляндией.

В Верхнем Ларсе запретили проходить КПП пешком, пишет «Подъем» со ссылкой на правоохранителей Северной Осетии. Пеший проход пропускного пункта разрешили всего четыре дня назад — чтобы бороться с многокилометровыми пробками на российско-грузинской границе.

На улицы Дербента выехал автомобиль с громкоговорителями, призывающими мужчин срочно явиться в военкомат. Глава Дагестана Сергей Меликов инициативу раскритиковал и извинился перед жителями республики.

В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат: он бросил в его окна две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание произошло с внешней стороны здания, его быстро ликвидировали.

Радио «Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо». Новое медиа объединит контент, который сейчас создают бывшие журналисты радиостанции. У проекта будет приложение и сайт.

Активиста Артема Камардина, прочитавшего на Триумфальной площади стихотворение «Убей меня, ополченец», отправили под арест. По уголовному делу о возбуждении ненависти ему грозит до шести лет. Адвокат поэта говорил, что силовики во время обыска сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю.

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми, пишут СМИ. Артистку заметили в аэропорту Внуково, оттуда она направилась в Израиль.

Умер американский рэпер Кулио — автор хип-хоп-хита «Gangsta’s Paradise» Ему было 59 лет, причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Российское шоу «Горемыки» перестанут показывать на стриминге Premier. «Сериал начал выходить в совершенно не подходящее для острой сатиры время», — заявили в онлайн-кинотеатре.

Кирилл Серебренников был признан режиссером года по результатам экспертного опроса журнала Opernwelt. Звание «Дирижер года» получил австриец российского происхождения, руководитель Берлинской филармонии Кирилл Петренко.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Международный аэропорт Внуково
люди
Владимир ПутинСергей МеликовАлла ПугачеваКирилл СеребренниковКирилл Петренко
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение