Анонс договоров о присоединении территорий, перезапуск «Эха Москвы» и другие новости дня

Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут в Кремле 30 сентября, в 15.00. На церемонии у Владимира Путина запланировано объемное выступление.

Финляндия закроет границы для российских туристов в ночь на 30 сентября. Пускать в страну будут к близким родственникам, а также по гуманитарным визам, работе и для лечения. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.

В Астраханской области на границе с Казахстаном развернут мобильный военкомат и начнут выдавать повестки подлежащим мобилизации. Ранее такие же пункты открылись на границе с Грузией и с Финляндией.

В Верхнем Ларсе запретили проходить КПП пешком, пишет «Подъем» со ссылкой на правоохранителей Северной Осетии. Пеший проход пропускного пункта разрешили всего четыре дня назад — чтобы бороться с многокилометровыми пробками на российско-грузинской границе.

На улицы Дербента выехал автомобиль с громкоговорителями, призывающими мужчин срочно явиться в военкомат. Глава Дагестана Сергей Меликов инициативу раскритиковал и извинился перед жителями республики.

В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат: он бросил в его окна две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание произошло с внешней стороны здания, его быстро ликвидировали.

Радио «Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо». Новое медиа объединит контент, который сейчас создают бывшие журналисты радиостанции. У проекта будет приложение и сайт.

Активиста Артема Камардина, прочитавшего на Триумфальной площади стихотворение «Убей меня, ополченец», отправили под арест. По уголовному делу о возбуждении ненависти ему грозит до шести лет. Адвокат поэта говорил, что силовики во время обыска сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантелю.

Алла Пугачева уехала из России вместе с детьми, пишут СМИ. Артистку заметили в аэропорту Внуково, оттуда она направилась в Израиль.

Умер американский рэпер Кулио — автор хип-хоп-хита «Gangsta’s Paradise» Ему было 59 лет, причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Российское шоу «Горемыки» перестанут показывать на стриминге Premier. «Сериал начал выходить в совершенно не подходящее для острой сатиры время», — заявили в онлайн-кинотеатре.

Кирилл Серебренников был признан режиссером года по результатам экспертного опроса журнала Opernwelt. Звание «Дирижер года» получил австриец российского происхождения, руководитель Берлинской филармонии Кирилл Петренко.