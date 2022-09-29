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Смотрим полноценный трейлер «Целиком и полностью» Луки Гуаданиньо
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:54

Студия MGM поделилась полноценным трейлером хоррора Луки Гуаданиньо «Целиком и полностью». Тизер в августе показал Тимоти Шаламе, исполняющий одну из главных ролей.

В ролике авторы показывают кадры жестоких убийств, которые совершают персонажи Тейлор Расселл и Шаламе.

Картина основана на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Сюжет рассказывает о девушке Марен, которая в поисках отца объезжает всю Америку. Она никогда его не видела, но надеется, что отец поможет ей разобраться с тем, почему она хочет убивать и есть тех, кто ее любит.

Помимо Шаламе и Расселл, в фильме снялись Марк Райлэнс («Шпионский мост»), Андре Холланд («Больница Никербокер»), Джессика Харпер («Воспоминания о звездной пыли») и Майкл Сталбарг, который сыграл отца Элио в «Зови меня своим именем».

Помимо Гуаданьино над фильмом работали художник-постановщик Эллиотт Хостеттер (работал с режиссером над сериалом «Мы те, кто мы есть» для HBO), оператор Арсений Хачатурян и дизайнер костюмов Джулия Пьерсанти.

На Венецианском кинофестивале картину встретили восьмиминутными стоячими аплодисментами. Однако Денис Виленкин из «Афиши Daily» не особо впечатлен: его оценка оказалась невысокой — всего 2 балла из 10.

Релиз «Целиком и полностью» в кинотеатрах запланирован на 23 ноября.

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Марк РайлэнсАндре ХолландДжессика ХарперМайкл СталбаргАрсений Хачатурян
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