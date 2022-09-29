В сети появился трейлер фильма «Звезды в полдень» с Маргарет Куолли

В сети появился трейлер фильма «Звезды в полдень», главную роль в котором сыграла Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде», «Уборщица. История матери-одиночки»). Ролик опубликовали на ютьюб-канале A24.

В нем главная героиня картины приезжает в Никарагуа, чтобы работать там журналистом. Она встречает британца, с которым у нее вскоре начинает роман. Связь двух иностранцев становится для них обоих опасной для жизни.

Партнером Куолли по фильму выступил Джо Элвин. Он сыграл английского бизнесмена, оказавшегося в Никарагуа во время пандемии коронавируса и, кажется, вовлеченного в криминальную деятельность.

Режиссером «Звезд в полдень» стала французская кинематографистка Клэр Дени, известная по лентам «Высшее общество», «Белый материал» и «С любовью и яростью». Она поставила картину по мотивам одноименного романа Дениса Джонсона.

В книге действие происходило во время революции в Никарагуа. Кинематографисты же перенесли события в современность. Помимо Куолли и Элвина, в фильме снялись Данни Рамирес, Джон Си Райли и Бенни Сафди.

Премьера «Звезд в полдень» состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Фильм получил Гран-при киносмотра. В прокате картина появится 14 октября, а с 28 октября ее можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Hulu.