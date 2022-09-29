Реклама
Новости
В Подольске в военкомате заметили овчарку. Собаку прозвали местным Хатико
21:22
Смотрим полноценный трейлер «Целиком и полностью» Луки Гуаданиньо
20:54
Анонс договоров о присоединении территорий, перезапуск «Эха Москвы» и другие новости дня
20:46
Дайджест
Минтруд разработал программу добровольного соцстрахования для самозанятых
20:37
В сети появился трейлер фильма «Звезды в полдень» с Маргарет Куолли
20:32
Ларс фон Триер поделился еще одним трейлером нового сезона «Королевства» с подзаголовком «Исход»
19:53
Владимир Путин поручил выделять 21,3 млрд рублей ежегодно Движению детей и молодежи
19:16
СМИ: власти Израиля работают над экстренной программой поддержки новых репатриантов из России
19:06
Tommy Kwak/Unsplash
Аналитики Rystad Energy: Европа потратит на геотермальное отопление 7,4 млрд долларов
18:17
На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей
17:59
Токсичные отношения, из которых нет выхода, в новом клипе группы «Моя Мишель» и Dose
17:31
Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы
17:31
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
17:07
На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил
16:59
«Подъем»: через КПП «Верхний Ларс» перестали пропускать пешеходов
16:58
СМИ: Алла Пугачева уехала из России
16:33
РЖД выплатит мобилизованным железнодорожникам по 200 тыс. рублей
16:29
Тыва выполнила план по мобилизации
16:14
Онлайн-кинотеатр Premier/YouTube
«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»
15:29
Премия Archpoint Concept Awards в 2022 году достанется лучшей концепции коворкинга
15:13
Минтруд разработал программу добровольного соцстрахования для самозанятых
Денис Ламехов
Сегодня в 17:37

Министерство труда разработало законопроект о добровольном социальном страховании самозанятых — до конца 2022-го года ведомство внесет его на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Размер ежемесячного страхового взноса будут рассчитывать исходя из базового страхуемого дохода. В 2023-м он составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос — 1247 рублей. Подключиться можно будет через приложение «Мой налог», авторы инициативы намерены предусмотреть автоплатеж.

Страховые выплаты можно будет получить при болезни, травме, на время аборта или процедуры экстракорпорального оплодотворения, при уходе за ребенком или другим членом семьи, протезировании, лечении в санатории после стационарного лечения и карантине.

Выплата будет меняться в зависимости от страхового стажа и периода уплаты взносов. В стаже учтут период, в течение которого самозанятый работал по трудовому договору ранее.

В первый год при уплате взносов от 6 до 12 месяцев и стаже более 8 лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 — 22,7 тыс. рублей в месяц.

При стаже от 5 до 8 лет — 80% с выплатой 18,1 тыс. рублей. При стаже до 5 лет — 60% с выплатой 13,6 тыс. рублей.

После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. рублей, 25,9 тыс. рублей и 19,4 тыс. рублей соответственно.

Размер взносов будет снижаться, если самозанятый долго не пользуется страховыми выплатами: если взносов нет 18 месяцев, то к их размеру будет применен понижающий коэффициент 0,9. После 24 месяцев — 0,7.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
Минтруд РоссииГосдума
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение