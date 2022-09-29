Минтруд разработал программу добровольного соцстрахования для самозанятых

Министерство труда разработало законопроект о добровольном социальном страховании самозанятых — до конца 2022-го года ведомство внесет его на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Размер ежемесячного страхового взноса будут рассчитывать исходя из базового страхуемого дохода. В 2023-м он составит 32 484 рубля. Ежемесячный взнос — 1247 рублей. Подключиться можно будет через приложение «Мой налог», авторы инициативы намерены предусмотреть автоплатеж.

Страховые выплаты можно будет получить при болезни, травме, на время аборта или процедуры экстракорпорального оплодотворения, при уходе за ребенком или другим членом семьи, протезировании, лечении в санатории после стационарного лечения и карантине.

Выплата будет меняться в зависимости от страхового стажа и периода уплаты взносов. В стаже учтут период, в течение которого самозанятый работал по трудовому договору ранее.

В первый год при уплате взносов от 6 до 12 месяцев и стаже более 8 лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7 — 22,7 тыс. рублей в месяц.

При стаже от 5 до 8 лет — 80% с выплатой 18,1 тыс. рублей. При стаже до 5 лет — 60% с выплатой 13,6 тыс. рублей.

После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. рублей, 25,9 тыс. рублей и 19,4 тыс. рублей соответственно.

Размер взносов будет снижаться, если самозанятый долго не пользуется страховыми выплатами: если взносов нет 18 месяцев, то к их размеру будет применен понижающий коэффициент 0,9. После 24 месяцев — 0,7.