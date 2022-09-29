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Токсичные отношения, из которых нет выхода, в новом клипе группы «Моя Мишель» и Dose
Семён Гудошников
Сегодня в 14:31

«Моя Мишель» и казахстанский рэпер Dose выпустили клип на песню «Пташка». Главные роли исполнили солистка группы Таня Ткачук и актер Никита Еленев («Эпидемия», «Химера», «Happy End», «Молодежка»).

Ролик рассказывает про пару, которая пытается закончить токсичные отношения разными способами: разъехавшись, изменяя, сжигая все совместные вещи. Но раз за разом герои просыпаются в одной и той же кровати вместе, в таинственном мотеле, который не отпускает их.

Снял клип Артем Кияшко, известный работами с Агатой Муцениеце, Мотом и Павлом Прилучным. «Я отталкивался от строчек припева „Лети, пташка, пока не станет страшно“ и слов „возвращайся ко мне“. У меня это ассоциировалось с парой, которая пытается уехать друг от друга, но тем не менее каждый раз возвращается, то есть некий цикличный сценарий», — рассказал режиссер.

Недавно «Моя Мишель» выпустила другой фит — «Курточка», записанный с ЛСП. «Афиша Daily» назвала его треком недели. Последний полноформатный альбом группы Тани Ткачук — «Наивность» (состоящий из двух частей) — вышел в 2020 году.

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Таня ТкачукНикита ЕленевАгата Муцениеце
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