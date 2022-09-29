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Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
Денис Ламехов
Сегодня в 14:07

Россияне, которые имеют бронь от частичной мобилизации, получат удостоверения об отсрочке. Остальным категориям граждан такие документы выдаваться не будут, указано на запущенном по поручению правительства портале «Объясняем.рф».

Отсрочку по объявленной 21 сентября мобилизации получили работники оборонно-промышленного комплекса. Частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев сообщил, что от частичной мобилизации освободят студентов всех аккредитованных вузов. Акты, касающиеся студентов, аспирантов и лиц с учеными степенями будут опубликованы «в ближайшие дни», добавил он.

Минобороны уточнило, какие еще категории граждан не попадают под призыв. Среди них — ИТ-специалисты с высшим образованием, журналисты системообразующих СМИ и сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Затем Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку, а 27 сентября представило список из 195 специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от призыва. Чтобы рассчитывать на нее, необходимо «выполнять критически важные функции».

После этого министерство запустило на «Госуслугах» сервис по получению отсрочки от призыва для ИТ-специалистов и сотрудников СМИ. Чтобы подать заявление, нужно заполнить форму подтверждения о соответствии требованиям для отсрочки от работодателя и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью гендиректора. Также нужно проверить свои личные данные, ввести информацию о воинском учете, высшем образовании и работе, а затем прикрепить к заявлению форму-подтверждение и файл электронной подписи.

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