Реклама
Новости
Аналитики Rystad Energy: Европа потратит на геотермальное отопление 7,4 млрд долларов
18:17
На поддержку ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Россия выделит 3,3 млрд рублей
17:59
Токсичные отношения, из которых нет выхода, в новом клипе группы «Моя Мишель» и Dose
17:31
Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы
17:31
Россияне с бронью от мобилизации получат удостоверения об отсрочке
17:07
На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил
16:59
«Подъем»: через КПП «Верхний Ларс» перестали пропускать пешеходов
16:58
СМИ: Алла Пугачева уехала из России
16:33
РЖД выплатит мобилизованным железнодорожникам по 200 тыс. рублей
16:29
Тыва выполнила план по мобилизации
16:14
Онлайн-кинотеатр Premier/YouTube
«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»
15:29
Премия Archpoint Concept Awards в 2022 году достанется лучшей концепции коворкинга
15:13
В МФЦ отвергли данные Forbes о распоряжении выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет
Обновлено в 14:45
Кирилл Серебренников признан журналом Opernwelt «Режиссером года»
14:44
Правительство сможет устанавливать запрет на международные перевозки грузов из недружественных стран
14:08
Финляндия закроет границы для туристов из России 30 сентября
13:36
Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»
На фоне мобилизации в России резко вырос спрос на военную одежду, снаряжение и медикаменты
13:24
Во Владивостоке военком включил пожарную сигнализацию, чтобы люди вышли в подъезд. План не сработал
13:05
Вышел трейлер фильма по мотивам суда Деппа и Херд. Картине пророчат судьбу «Комнаты»
12:58
Магазины LEGO в России переименуют в «Мир кубиков»
12:05
На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил
Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

На улицы Дербента выехал автомобиль с громкоговорителями, призывающими мужчин срочно явиться в военкомат. Об этом власти города попросил местный военкомат, рассказали РБК в пресс-службе администрации Дербента.

«Это приглашение мужчин в военкомат в связи с тем, что мужчин, которым должны быть вручены повестки, сложно найти на местах. Мы понимаем, что, возможно, формулировка не совсем корректная, поэтому мы сейчас отменили это оповещение и планируем изменить формулировку», — заявили в администрации Дербента.

Глава Дагестана Сергей Меликов извинился перед жителями республики в своем телеграм-канале и поручил «всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных».

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! <…> Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?» — написал он.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Сергей Меликов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение