На улицы Дербента выехала зовущая в военкомат машина. Глава Дагестана инициативу не оценил

На улицы Дербента выехал автомобиль с громкоговорителями, призывающими мужчин срочно явиться в военкомат. Об этом власти города попросил местный военкомат, рассказали РБК в пресс-службе администрации Дербента.

«Это приглашение мужчин в военкомат в связи с тем, что мужчин, которым должны быть вручены повестки, сложно найти на местах. Мы понимаем, что, возможно, формулировка не совсем корректная, поэтому мы сейчас отменили это оповещение и планируем изменить формулировку», — заявили в администрации Дербента.

Глава Дагестана Сергей Меликов извинился перед жителями республики в своем телеграм-канале и поручил «всем ответственным лицам, в том числе правоохранительным органам, срочно разобраться в ситуации и принять самые строгие меры в отношении виновных».

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет! <…> Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость! Как можно было додуматься до такого и давать почву для ненужных рассуждений и паники? Кто уполномочил этих людей?» — написал он.