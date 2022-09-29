«Подъем»: через КПП «Верхний Ларс» перестали пропускать пешеходов

В Верхнем Ларсе запретили проходить КПП пешком, попасть в Грузию через него теперь можно только на транспорте. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Северной Осетии.

По данным издания, запрет также касается граждан на велосипедах и самокатах. Однако источник РБК в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии эту информацию опровергает.

«Пункт пропуска „Верхний Ларс“ работает в штатном режиме. Все полосы для движения функционируют. Все лица, пытающиеся пересечь границу, если у них есть необходимые документы, пересекают границу. У нас международный автомобильный пункт пропуска, то есть это означает, что лица пересекают границу на транспортном средстве: на автомобиле, велосипеде, самокате и так далее. В пешем порядке у нас границу не пересекают», — сообщила агентству погранслужба.

После введения частичной мобилизации в России перед пропускным пунктом «Верхний Ларс» на границе с Грузией образовались многокилометровые пробки. На фоне этого 25 сентября гражданам разрешили пеший проход границы.