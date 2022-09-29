РЖД выплатит мобилизованным железнодорожникам по 200 тыс. рублей

После возвращения с военной службы в РЖД, но не позднее шести месяцев железнодорожник получит месячный должностной оклад на момент возобновления трудового договора.

Согласно указу президента о частичной мобилизации, с призванными будут заключаться контракты о прохождении военной службы, ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.