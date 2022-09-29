РЖД выплатит мобилизованным железнодорожникам по 200 тыс. рублей

РЖД выплатит мобилизованным работникам по 200 тыс. рублей в качестве социальной поддержки. Указ подписал гендиректор госкомпании Олег Белозеров, сообщает «Гудок».
После возвращения с военной службы в РЖД, но не позднее шести месяцев железнодорожник получит месячный должностной оклад на момент возобновления трудового договора.
Согласно указу президента о частичной мобилизации, с призванными будут заключаться контракты о прохождении военной службы, ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.
Мобилизованные жители Москвы получат дополнительные выплаты, в том числе 50 тыс. рублей в месяц.
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