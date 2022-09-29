Реклама
Новости
Тыва выполнила план по мобилизации
16:14
Договоры о присоединении к России новых территорий подпишут 30 сентября
15:35
«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»
15:29
Премия Archpoint Concept Awards в 2022 году достанется лучшей концепции коворкинга
15:13
В МФЦ отвергли данные Forbes о распоряжении выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет
Обновлено в 14:45
Кирилл Серебренников признан журналом Opernwelt «Режиссером года»
14:44
Правительство сможет устанавливать запрет на международные перевозки грузов из недружественных стран
14:08
Финляндия закроет границы для туристов из России 30 сентября
13:36
Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»
На фоне мобилизации в России резко вырос спрос на военную одежду, снаряжение и медикаменты
13:24
Во Владивостоке военком включил пожарную сигнализацию, чтобы люди вышли в подъезд. План не сработал
13:05
Вышел трейлер фильма по мотивам суда Деппа и Херд. Картине пророчат судьбу «Комнаты»
12:58
Магазины LEGO в России переименуют в «Мир кубиков»
12:05
«Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо». Будут приложение и сайт
12:02
ORDA News/YouTube
На границе с Казахстаном тоже начнут вручать повестки
11:18
«Известия»: осенью Xiaomi может организовать официальные поставки ноутбуков в Россию
11:00
Активисту Артему Камардину избрали меру пресечения в виде двухмесячного ареста
10:15
Reuters: Швеция обнаружила четвертую утечку на «Северных потоках»
09:37
В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат
08:36
GQ/YouTube
Аль Пачино снимется в инди-драме «Билли Найт» — дебютном фильме Алека Гриффена Рота
02:16
Брюс Уиллис продал права на свой образ компании Deepfake. Теперь он снова может появиться в кино
01:13
«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:29

Российский сериал «Горемыки» перестанут показывать на стриминге Premier. «„Южный парк“ в российских реалиях» стартовал только 16 сентября.

Главные герои в «Горемыках» — три куклы-маппета, живущие в Москве среди обычных людей. Троица вынуждена противостоять батюшке, Люциферу и самой реальности жизни в России.

Сериал сняли с показа, а новые эпизоды выпускать не будут. По словам гендиректора сервиса Софьи Митрофановой, сериал покажут полностью, но сейчас не время его выпускать.

«Мы никогда не знаем, что случится в будущем. К сожалению, сериал начал выходить в совершенно не подходящее для острой сатиры время», — написала она в телеграм-канале.

Ранее отдельные эпизоды «Горемык» уже снимали с показа, но после возвращали цензурированными: из серии «Египетская сила» убрали шутку о передаче «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна. В третьем эпизоде создатели шоу говорили о приоритете понятий над законами в России.

27 сентября онлайн-кинотеатры Premier, Start и More перенесли свои ближайшие релизы, потому что «сейчас не лучшее время для премьер». Тогда же Premier отменил премьеру шоу «Игра на выживание» из‑за стрельбы в школе Ижевска.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Тигран Кеосаян
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение