«Не подходящее для острой сатиры время»: Premier отменил показ шоу «Горемыки»

Российский сериал «Горемыки» перестанут показывать на стриминге Premier. «„Южный парк“ в российских реалиях» стартовал только 16 сентября.

Главные герои в «Горемыках» — три куклы-маппета, живущие в Москве среди обычных людей. Троица вынуждена противостоять батюшке, Люциферу и самой реальности жизни в России.

Сериал сняли с показа, а новые эпизоды выпускать не будут. По словам гендиректора сервиса Софьи Митрофановой, сериал покажут полностью, но сейчас не время его выпускать.

«Мы никогда не знаем, что случится в будущем. К сожалению, сериал начал выходить в совершенно не подходящее для острой сатиры время», — написала она в телеграм-канале.

Ранее отдельные эпизоды «Горемык» уже снимали с показа, но после возвращали цензурированными: из серии «Египетская сила» убрали шутку о передаче «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна. В третьем эпизоде создатели шоу говорили о приоритете понятий над законами в России.

27 сентября онлайн-кинотеатры Premier, Start и More перенесли свои ближайшие релизы, потому что «сейчас не лучшее время для премьер». Тогда же Premier отменил премьеру шоу «Игра на выживание» из‑за стрельбы в школе Ижевска.