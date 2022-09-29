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00:38
Кирилл Серебренников признан журналом Opernwelt «Режиссером года»
Семён Гудошников
Сегодня в 11:44

Кирилл Серебренников был признан «Режиссером года» по результатам экспертного опроса журнала Opernwelt. Об этом сообщает немецкое издание Mannschaft.

Награду российский режиссер получил за свои интерпретации «Носа» Дмитрия Шостаковича, поставленного в Баварской государственной опере в Мюнхене, и «Вольного стрелка» Карла Марии фон Вебера в Амстердаме.

«Оперным театром года» в очередной раз стала Франкфуртская опера, «Спектаклем года» — «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, поставленная Кристофом Лоем в том же Франкфурте.

Звание «Дирижер года» получил австрийский дирижер российского происхождения, руководитель Берлинской филармонии Кирилл Петренко.

В конце марта Кирилл Серебренников уехал из России и несколько раз высказался против военной операции на Украине. В конце июня он сообщил о закрытии «Гоголь-центра» — одной из важнейших театральных институций современной России, созданной им. Департамент культуры Москвы объявил об увольнении худрука Алексея Аграновича и директора театра Алексея Кабешева. Площадка вернула прежнее название — Московский драматический театр имени Гоголя, основная часть труппы уволилась.

Серебренников в данный момент занимается театральными постановками в Европе и снимает байопик про Эдуарда Лимонова, основанный на романе Эмманюэля Каррера «Лимонов».

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