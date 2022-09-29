Кирилл Серебренников признан журналом Opernwelt «Режиссером года»

Кирилл Серебренников был признан «Режиссером года» по результатам экспертного опроса журнала Opernwelt. Об этом сообщает немецкое издание Mannschaft.

Награду российский режиссер получил за свои интерпретации «Носа» Дмитрия Шостаковича, поставленного в Баварской государственной опере в Мюнхене, и «Вольного стрелка» Карла Марии фон Вебера в Амстердаме.

«Оперным театром года» в очередной раз стала Франкфуртская опера, «Спектаклем года» — «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, поставленная Кристофом Лоем в том же Франкфурте.

Звание «Дирижер года» получил австрийский дирижер российского происхождения, руководитель Берлинской филармонии Кирилл Петренко.

В конце марта Кирилл Серебренников уехал из России и несколько раз высказался против военной операции на Украине. В конце июня он сообщил о закрытии «Гоголь-центра» — одной из важнейших театральных институций современной России, созданной им. Департамент культуры Москвы объявил об увольнении худрука Алексея Аграновича и директора театра Алексея Кабешева. Площадка вернула прежнее название — Московский драматический театр имени Гоголя, основная часть труппы уволилась.

Серебренников в данный момент занимается театральными постановками в Европе и снимает байопик про Эдуарда Лимонова, основанный на романе Эмманюэля Каррера «Лимонов».