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В МФЦ отвергли данные Forbes о распоряжении выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет
Денис Ламехов
Сегодня в 11:32
Обновлено в 14:45:

В пресс-службе МФЦ отвергли информацию о том, что в рамках частичной мобилизации центры Госуслуг в Москве получили негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет. «Изложенная информация является ложной», — заявили Forbes в пресс-центре.

Московские МФЦ получили негласное распоряжение выдавать повестки всем приходящим за паспортом мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от того, имеют они право на отсрочку или нет, пишет Forbes со ссылкой на данные своего корреспондента.

Как указано в материале, сотрудник издания пришел получать паспорт в один из многофункциональных центров Москвы, однако, как утверждается, не получил повестку из‑за технического сбоя. Мужчине перед ним, который также явился получать паспорт, повестку выдали, передает журнал.

Forbes пишет, что статус студента очной формы обучения или другая уважительная причина для отсрочки от мобилизации в данном случае не имеют значения. «Все детали будете уточнять в военкомате», — пояснили в МФЦ.

Один из сотрудников МФЦ в разговоре с другим корреспондентом Forbes подтвердил, что негласное распоряжение выдавать повестки всем мужчинам призывного возраста, состоящим в базе, существует.

На горячей линии по вопросам частичной мобилизации корреспонденту Forbes разъяснили, что данная информация отсутствует и будет передана экспертам.

Отсрочку по объявленной 21 сентября мобилизации получили работники оборонно-промышленного комплекса. Частичная мобилизация не коснется студентов, преподавателей вузов и призывников, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Спустя два дня Минобороны уточнило, какие еще категории граждан не попадают под призыв. Среди них — ИТ-специалисты с высшим образованием, журналисты системообразующих СМИ и сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

Затем Минцифры дало рекомендации работникам, которые могут получить отсрочку, но получили повестку, а 27 сентября представило список из 195 специальностей в сферах ИТ и связи для отсрочки от призыва. Чтобы рассчитывать на нее, необходимо «выполнять критически важные функции».

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