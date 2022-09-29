На фоне мобилизации в России резко вырос спрос на военную одежду, снаряжение и медикаменты

После объявленной в России мобилизации трафик магазинов военной одежды и снаряжения вырос, в некоторых случаях — на 40%. Спрос также увеличился и в аптеках, куда мобилизованные приходят со списком необходимых препаратов и медизделий. Об этом сообщает «Коммерсант».

На сайтах некоторых магазинов с военной одеждой и снаряжением появились уведомления, что ряд товаров может отсутствовать. Ажиотажный спрос на обмундирование привел в нескольких регионах, к примеру в Бурятии, к росту цен. ФАС предупредила ретейлеров о недопустимости завышения ценников.

В основном покупатели покупают зимнюю обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежду из водоотталкивающих материалов и флиса, отметил представитель специализированного магазина в Воронеже.

Аптечные сети тоже ощутили влияние мобилизации. «Коммерсант» ознакомился со списком необходимых товаров, с которым призывники обращаются в аптеки. В него включены противовирусные, обезболивающие, препараты от диареи, бинты, гемостатики, жгуты-турникеты, кровоостанавливающие средства, оккллюзионные повязки, коллагеновые губки и другое.

Один из собеседников издания отметил, что быстрее всего закончились жгуты и перевязки, хотя дефицита по этим позициям пока нет. Отсутствие товаров объясняется тем, что поставщики не могут в короткие сроки покрыть повышенный спрос.

Усугубляет проблему с логистикой призыв некоторых контроллеров-экспедиторов, водителей и сборщиков. «Пока непонятно, как и кем закрывать опустевшие рабочие места», — говорит источник «Коммерсанта» на фармрынке.