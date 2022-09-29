Вышел трейлер фильма по мотивам суда Деппа и Херд. Картине пророчат судьбу «Комнаты»

Стриминговый сервис Tubi поделился трейлером фильма «Горячий дубль: Суд Деппа и Херд». При этом само разбирательство бывших супругов закончилось всего несколько месяцев назад.

Судя по видео, в фильме покажут не только сами судебные заседания, но и закулисные события. «Это не жизнь, и никто не должен проходить через подобное», — говорит персонаж Деппа, а Херд настаивает на своем праве «сказать, что со мной случилось».

Главные роли сыграли Марк Гапка и Меган Дэвис, а в режиссерском кресле — Сара Ломан. Премьера намечена на 30 сентября.

«Я бы лучше бесплатно пересмотрел шесть недель необработанных кадров из суда, чем какой‑нибудь снятый за деньги проект колледжа», — написал пользователь под трейлером на ютьюбе. Еще один комментатор в шутку решил, что это сиквел «Комнаты» Томми Вайсо, признанного самым худшим фильмом в истории.

19 сентября на Discovery+ вышел документальный фильм о суде Джонни Деппа и Эмбер Херд. В нем показали интервью с адвокатами Деппа, экспертами по правовым вопросам и журналистами.

Разбирательства Деппа и Херд длились несколько лет. Суд обязал Херд выплатить 15 млн долларов бывшему мужу за то, что распространяла ложную информацию о насилии, а Депп должен выплатить экс-жене 2 млн.