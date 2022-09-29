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«Эхо Москвы» перезапустится под названием «Эхо». Будут приложение и сайт
Семён Гудошников
Сегодня в 09:02

Радио «Эхо Москвы» перезапустится под новым названием — «Эхо». Об этом в эфире телеканала «Дождь»* сообщил руководитель проекта Максим Курников.

«Я думаю, что это будет приложение, через которое можно слушать „Эхо“, и сайт, как когда‑то был сайт „Эха Москвы“», — заявил он, выразив надежду, что в техническом плане проект запустится в понедельник

По словам Курникова, планируется объединить контент, который сейчас создают бывшие журналисты радиостанции, в одно СМИ. К «Эху», в частности, присоединятся «Живой гвоздь», «Дилетанты», а также эфиры Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр. Новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.

Руководитель проекта отметил, что бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов будет выступать в новом СМИ в качестве ведущего программы «Живой гвоздь». Займет ли он какую‑либо должность в «Эхе», Курников не ответил.

1 марта сайт «Эха Москвы» заблокировали, а радиостанцию отключили от эфира. Генпрокуратура решила, что на сайте размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию» и «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Спустя два дня cовет директоров станции принял решение о ликвидации станции, а 5 марта разорвал контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым.

*«Дождь» внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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Максим КурниковТатьяна ФельгенгауэрАлексей ВенедиктовАлександр Плющев
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