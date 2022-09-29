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Reuters: Швеция обнаружила четвертую утечку на «Северных потоках»
Виктория Шанина
Сегодня в 06:37

Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из системы трубопроводов «Северный поток». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на шведскую газету Svenska Dagbladet.

«Две из этих четырех [утечек] находятся в исключительной экономической зоне Швеции», — сказала газете пресс-секретарь береговой охраны Дженни Ларссон вечером 28 сентября.

Четвертая утечка, по ее словам, произошла на «Северном потоке-2», недалеко от места более крупного повреждения, обнаруженного на соседнем трубопроводе «Северный поток».

«Об этой утечке не было известно с самого начала. [Облако пузырьков газа] не было видно на радарах, потому что оно меньше, [чем в местах других утечек]. Береговая охрана увидела его, когда исследовала район на судне и на самолете», — сообщила изданию Aftonbladet глава Морской администрации Швеции Мария Боман.

По словам шведского сейсмолога Бьерна Лунда, нельзя исключать, что взрыва было три и последний мог быть связан со вторым — на это указывают движения сейсмических волн после второго взрыва. Третий взрыв мог произойти через 10 секунд после него.

26 сентября на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли два взрыва. Представитель Шведской национальной сейсмической сети (ШНСС) Бьерн Лунд отметил, что в зоне инцидента обычно не проводится никаких военных учений, которые теоретически могли бы стать причиной повреждений.

Reuters со ссылкой на главу Датского энергетического агентства Кристоффера Ботцау пишет, что более половины газа в поврежденных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» покинуло трубы. Оставшийся объем может быть израсходован к 2 октября. По подсчетам аналитика нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александра Собко, из прорванных труб «Северных потоков» может выйти пузырей газа на 2 млрд долларов.

Глава Комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный заявил, что на ремонт может уйти полгода-год. По его словам, восстановление «Северных потоков» возможно двумя способами: путем изготовления кессона, который наведут на трубу, либо путем подъема нитки газопровода со дна для ремонта на поверхности. Оба этих варианта займут много времени, сказал Завальный.

На фоне повреждений «Северных потоков» Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Его расследует Федеральная служба безопасности.

Также расследованием инцидентов занялись в Германии, Дании и Швеции. Немецкие спецслужбы предполагают, что оба газопровода могли подвергнуться целенаправленной атаке с использованием водолазов или подводной лодки.

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