Умер рэпер Кулио, автор хита 90-х «Gangsta’s Paradise»

На 60-м году жизни скончался американский хип-хоп-исполнитель Кулио (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший). Об этом сообщает CNN со ссылкой на его менеджера и друга Джареза Поузи.

Кулио умер в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Из поместья вызвали скорую помощь, однако она не успела приехать.

Официальная причина смерти неизвестна. По словам Поузи, медики предположили, что у Кулио остановилось сердце.

Рэпер Кулио родился в 1963 году и за свою карьеру успел выпустить 8 альбомов, 7 клипов и более 20 синглов. Наиболее известен он благодаря треку «Gangsta’s Paradise» из одноименного альбома 1995 года, который считается классикой гангстерского рэпа 1990-х.

Сингл «Gangsta’s Paradise» стал саундтреком к фильму «Опасные умы» с Мишель Пфайффер, был признан самой продаваемой композицией 1995 года в США занял первое место в топ-чартах 13 стран — в частности, это был первый хип-хоп-трек в истории, занявший первую строчку в британских чартах. Сам Кулио получил «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа.