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Аль Пачино снимется в инди-драме «Билли Найт» — дебютном фильме Алека Гриффена Рота
Юлия Онодэра
Вчера в 23:16

Американский актер Аль Пачино, известный по трилогии «Крестный отец» и фильму «Запах женщины», снимется в инди-драме «Билли Найт». Об этом сообщил Deadline.

Картину снимет режиссер и сценарист Алек Гриффен Рот, для него она станет первой полнометражной работой. В ленте вместе с Пачино снимутся звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон и актриса Диана Сильверс («Агент Ева», «Космические войска»).

Съемки фильма начнутся уже в конце сентября в Лос-Анджелесе. «Билли Найт» расскажет историю о молодых людях Алексе и Эмили, начинающих карьеру в кино. Алекс по сюжету переживает потерю отца, несостоявшегося сценариста.

Единственное, что осталось Алексу от родителя, — это коробка с неоконченными сценариями. В ней парень найдет носовой платок с вышитым на нем именем «Билли Найт». После этого Алекс попытается найти в Голливуде мужчину с этим именем.

Ему, согласно синопсису, предстоит «волшебное голливудское приключение», во время которого герой будет балансировать «на грани между вымыслом и реальностью».

«„Билли Найт“ — это любовное письмо кинематографу, фантазия, погруженная в историю этого великого вида искусства. Это также история о двух страждущих художниках, интроспективная борьба молодого человека, пытающегося обрести свой голос и понять, что важно в жизни», — сказал Рот.

Продюсерами проекта выступят Отомн Бейли-Форд и Кэмерон Бернетт, а также Севье Креспо, Аманда Кили, Сара Сарандос, Джош Клейтон, Кирк Мартин и Питер Бортель. Созданием ленты займутся Prominent Productions и Our World Films.

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Аль ПачиноЧарли Хитон
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