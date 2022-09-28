CША выделили 1,1 млрд долларов военной помощи Украине

Сегодня в 21:20

Министерство обороны США выделило дополнительную военную помощь Украине в размере 1,1 млрд долларов. Об этом сообщило CNBC.

Президент Джо Байден одобрил новый пакет помощи, в который войдут 18 артиллерийских ракетных систем HIMARS, 150 бронированных многоцелевых транспортных средств и столько же транспортных средств для буксировки оружия.

Также США предоставят Украине 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелых орудий, два радара для беспилотников, 20 многофункциональных радаров, системы секретной связи и бронежилеты.

Средства будут выделены Конгрессом через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI). Таким образом оружие не будет извлечено непосредственно из запасов США.

По словам замминистра обороны Колина Кала, доставка оружия через USAI может занять месяцы и даже годы в зависимости от процесса заключения оборонных контрактов.

Ранее СМИ сообщали, что Конгресс США достиг предварительной договоренности о выделении Украине помощи в 12 млрд долларов. Эта помощь может быть предоставлена в первом квартале 2023 финансового года, утверждал Reuters.