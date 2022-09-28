Минобороны запустило горячую линию для родственников мобилизованных граждан

Министерство обороны открыло горячую телефонную линию для родственников граждан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

Работать будут три номера. По ним россияне смогут получить оперативную информацию, в том числе о местонахождении военнослужащих, а также «актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.

Телефоны горячей линии:

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46

21 сентября Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, а в первую очередь на фронт отправят тех, кто проходил военную службу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет.