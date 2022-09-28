Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жители региона, получившие российские паспорта, не будут подпадать под частичную мобилизацию, объявленную в РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации области.

«Никакие жители Херсонской области, получившие российские паспорта, не будут мобилизованы. Но у них — исключительно при собственном желании — будет возможность вступить в состав добровольческих батальонов», — сказал Сальдо.

Он пояснил, что обязательная мобилизация в регионе не будет проводиться ни для каких категорий населения.

«Мобилизации как таковой, то есть привлечения не будет. Но тот, кто хочет, конечно же, может принять участие в спецоперации. Плюс, мы создаем добровольческие батальоны, которые будут работать вместе с армией, обученные», — добавил глава администрации.

В ходе военной спецоперации на Украине российская сторона взяла под контроль Херсонскую область. В регионе работают военно-гражданские администрации и российский телефонный код, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. В августе жителям Херсонской области начали выдавать российские паспорта в упрощенном порядке.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области проходил референдум о вхождении в состав России. Вечером 27 сентября местный избирком объявил результаты — за присоединение к России проголосовали 87,05%. Явка составила 76,86%. 3 и 4 октября в российской Госдуме пройдут внеплановые заседания, на которой будет принято законодательное решение по итогам референдума.