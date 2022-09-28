В Москве 30 сентября перекроют центральные улицы из‑за митинга в поддержку референдумов

В Москве 30 сентября перекроют часть центральных улиц и набережных. Это произойдет, вероятно, в связи с запланированным на этот день концертом-митингом в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил ТАСС.

С 6:00 будет закрыто движение по улицам Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также по Кремлевской и Московрецкой набережным, Московрецкому мосту и Васильевскому спуску.

Позднее, с 13:00, перекроют Болотную и Пятницкую улицы, Большую Ордынку, Лубочный переулок, Малый Москворецкий мост и Кадашевскую набережную. С 14:00 проехать нельзя будет по Старой Площади и Китайгородскому проезду.

«Планируйте маршруты заранее. Обращайте внимание на знаки. Возможны дополнительные ограничения», — отметили в Дептрансе. В ведомстве также посоветовали отказаться от поездок на личных автомобилях в центр города.

30 сентября на Красной площади планируется митинг-концерт в поддержку итогов референдумов. Согласно им, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проголосовали за вхождение в состав России.

Планирует ли президент России Владимир Путин появиться на митинге-концерте, пока неясно. Пресс-секретарь российского лидера затруднился ответить на этот вопрос.