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Леонид Гозман* вышел из спецпреемника. Он рассчитывает покинуть Россию в ближайшее время
Виктория Шанина
Сегодня в 19:08

Оппозиционер и общественный деятель Леонид Гозман* вышел из спецприемника после второго ареста. Об этом в эфире программы «Воздух» сообщила его дочь Ольга.

«Этот страшный месяц, надеюсь скоро закончится <…> И мама, и адвокат ждут его на выходе у спецприемника», — заявляет Ольга Гозман.

Она отметила, что Леонид Гозман по-прежнему намерен уехать из России и сделает это в ближайшее время.

«Папа вылетает в ближайшее время. Если его отпустят из спецприемника, если его выпустят из страны, то он покинет страну достаточно быстро», — добавила его дочь.

В 2018 году Леонид Гозман вместе с женой стали гражданами Израиля. Они уведомили об этом российские власти через год, хотя по закону у них было на это только 60 дней.

В июле на Гозмана завели уголовное дело из‑за неподачи уведомления о получении второго гражданства по статье 330.2 УК, по которой ему грозит штраф до 200 тыс. рублей или до 400 часов обязательных работ. Аналогичное дело открыли и на его супругу.

«Статья неарестная. Конечно, никто не мешает им в следующий раз „вспомнить“, что я еще и на вооруженные силы клеветал… Это будет уже всерьез», — заявил тогда Леонид Гозман.

В конце августа Гозмана арестовали на 15 суток — его признали виновным статье 13.48 КоАП (о публичном отождествлении действий руководства СССР с действиями фашистской Германии) из‑за поста в фейсбуке**, где он заявил, что Сталин хуже Гитлера.

13 сентября на выходе из спецприемника Леонида Гозмана вновь задержали, а на следующий день Тверской суд Москвы назначил ему еще 15 суток ареста по той же статье — 13.48 КоАП. Однако на этот раз причиной послужил пост политика 9-летней давности, опубликованный в «Живом журнале». Он посвящен выходу на Первом канале сериала про СМЕРШ — структуру, которую Гозман называет не менее преступной, чем СС. Оппозиционер считает, что создавать привлекательный образ бойцов СМЕРШ неправильно, поскольку некоторые из них, по словам Гозмана, участвовали в расстрелах и высылках в лагеря, в том числе невиновных.

* Леонид Гозман признан Минюстом РФ иностранным агентом.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.

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